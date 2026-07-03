Нелегальное производство табака на миллионы рублей выявили в Ростовской области

Подозреваемых взяли под стражу. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Силовики из Ростовской области совместно с таможенниками раскрыли межрегиональное этническое преступное сообщество, которое занималось нелегальным производством и торговлей табачными изделиями с использованием поддельных Data Matrix кодов. Об этом сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, банда действовала на территории Ростовской области. Именно в донском регионе организовали подпольное производство. Также товар продавали на крупных рынках Москвы, на оптовых рынках ДНР и ЛНР.

Во время обысков изъяли 2 млн 808 тысяч пачек сигарет. Общая рыночная стоимость продукции составила 562 млн рублей. Также обнаружили четыре линии полного цикла производства и упаковки изделий примерной стоимостью около 250 млн рублей.

— Изъяли 48 тонн табака стоимостью более 20 млн рублей и компоненты, необходимые при производстве сигарет, свыше 100 тысяч штук поддельных средств идентификации и компьютерное оборудование для их печати. У участников преступного сообщества обнаружили паспорта граждан Армении, Украины, Грузии, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным УФСБ, значительная часть членов группы с 2020 по 2025 годы участвовала в противоправной деятельности ОПС «Меликяна» (в феврале 2025 года привлечены к уголовной ответственности, созданы условия для обращения в доход России имущества участников сообщества общей стоимостью 2,6 млрд рублей).

После новых задержаний в следственном управлении МВД завели дело по части 6 статьи 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия либо их использование).

Подозреваемых взяли под стражу по решению суда. Сейчас ведется следствие, устанавливаются факты нарушения закона, в том числе отмывания денег, а также возможные сообщники преступной группы.

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