Полиция Ростова начала проверку после массовой драки в Суворовском микрорайоне

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Информацию о драке в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону проверяет полиция. Разбираться в ситуации начали после того, как местные жители сняли конфликт на камеру и опубликовали видео в соцсетях.

— Выявили публикацию о массовом конфликте, произошедшем ночью на территории Суворовского микрорайона. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, мотивы участников конфликта, а также степень причиненного вреда здоровью, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Процессуальное решение примут после завершения проверки.

По словам очевидцев, инцидент произошел накануне в районе улицы Андреева.

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