В Ростовской области запустят первое производство противоградовой сетки

Продукцию собираются поставлять и в другие регионы страны. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области появится первое полностью российское производство противоградовой сетки для АПК. Соглашение подписали с компанией «Каменскхимволокно». Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На производство сетки предприятие потратит 276 млн рублей, в том числе используют средства федерального Фонда развития промышленности.

— К 2027 году появятся новое высокотехнологичное производство и новые рабочие места. Для сельского хозяйства это необходимое оснащение, снижающее риск потери качества урожая. Сетка защищает сады и виноградники от града и других негативных природных факторов, — написал Юрий Слюсарь.

Продукцию собираются поставлять и в другие регионы страны. Сегодня в хозяйствах применяют импортные аналоги сетки. Также в планах у инвестора — производство газонного покрытия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Логистический парк создадут в Аксайском районе Ростовской области

В Аксайском районе Дона выделили 437,23 га для создания логистического парка со складами (подробности)