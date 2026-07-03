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НовостиОбщество3 июля 2026 12:20

Аресты на имущество жильцов усложнили выкуп квартир в аварийном доме в Таганроге

Дома в переулке 17-м Новом и на улице Греческой потребовали особых мер от властей Таганрога
Ангелина СКИБА
По одному адресу ведется выкуп квартир, два других дома требуют противооползневых работ.

По одному адресу ведется выкуп квартир, два других дома требуют противооползневых работ.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге выкуп квартир аварийного дома в переулке 17-й Новый, 3 усложнили аресты на имущество. Об этом после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, в октябре 2024 года из за угрозы обрушения в здании ввели режим ЧС, а жильцов эвакуировали.

— Продолжается процедура выкупа жилых помещений. Процесс идет, но мы столкнулись с юридическими трудностями: на многие помещения наложены обременения в виде арестов. Тем не менее работу с жителями продолжаем, каждый вопрос отрабатывается в индивидуальном порядке, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Также глава Таганрога сообщила о ситуации в домах на Греческой, 64 и 66, где зафиксировали обвально-осыпные процессы.

Для защиты от сползания грунта и разрушения территории заключили контракт на комплексное обследование. Потом должны составить проект противооползневых мероприятий. Затем планируются работы по предотвращению обрушения склона.

— Безопасность людей — главный приоритет, — подчеркнула Светлана Камбулова.

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