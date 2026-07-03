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НовостиОбщество3 июля 2026 7:19

Двое выпускников прошлых лет в Таганроге сдали предметы ЕГЭ на 100 баллов

Иван Крючков и Ольга Шкарупа из Таганрога получили по сто баллов на ЕГЭ
Ангелина СКИБА
Максимальные баллы выпускнинки получили на экзаменах по математике и географии.

Максимальные баллы выпускнинки получили на экзаменах по математике и географии.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге появились стобалльники по ЕГЭ среди выпускников прошлых лет. Речь идет о тех, кто проходил экзаменационные испытания в этом году. Детали рассказала глава города Светлана Камбулова.

Максимальные баллы набрали Иван Крючков (сдал математику) и Ольга Шкарупа (сдала географию).

— Особенно ценно и вдохновляет то, что ребята окончили школу не в этом году. Они твердо решили получать высшее образование, поставили цель, достойно подготовились и блестяще сдали экзамены. Это настоящий пример целеустремленности и силы воли, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Напомним, ранее в регионе назвали имя выпускника, набравшего 300 баллов на ЕГЭ.

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