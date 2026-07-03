Нескольким районам и агрокомплексам в Ростовской области угрожает засуха

Почвенная засуха сохраняется под озимой пшеницей и подсолнечником. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нескольких районах Ростовской области, в том числе на территориях агрокомплекcов, зафиксировали почвенную засуху. Информацию об этом опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Засуха сохраняется под озимой пшеницей в Казанской, Боковской, Чертково, Миллерово, Белой Калитве, а также на полях Верхнедонского района и на территориях агропредприятий Усть-Донецкого, Семикаракорского, Октябрьского, Багаевского районов и Тацинского районов.

Сухая почва также остается под подсолнечником в Белой Калитве.

Оперативную информацию о почвенной засухе сформировали на основании данных, полученных от метеостанций.

Напомним, сегодня в трех районах Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Предупреждение о жаре и возможности возгораний также будет действовать завтра, 4 июля. При этом местами по области 4 и 5 июля могут пройти грозовые ливни с градом.

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