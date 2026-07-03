Житель Ростовской области получил за госизмену 12 лет колонии строгого режима

Слушания прошли в Ростовском областном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ростовской области получил длительный срок заключения по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

По данным инстанции, ранее мужчина зарегистрировался в заблокированном на территории России интернет-ресурсе. Он подписался на блогера, внесенного в перечень причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Также судом установлено, что подсудимый неоднократно переводил деньги на счета блогера для оказания финансовой помощи вооруженным формированиям Украины.

Подсудимому назначили 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, а также штраф в 200 тысяч рублей. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

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