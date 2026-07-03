В Мясниковском районе строят водопровод для 5 тысяч жителей

Работы намерены завершить в 2028 году. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мясниковском районе появится водопровод для пяти тысяч местных жителей. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области. Новая система водоснабжения предназначена для села Большие Салы и ближайших населенных пунктов.

Сейчас работы на объекте, по данным донских властей, идут с опережением установленного графика. В марте финансирование проекта было скорректировано, а средства перераспределили на самые важные направления. Это дало возможность ускорить процесс без снижения качества. Главной задачей остается своевременное завершение стройки, чтобы обеспечить стабильную подачу воды потребителям.

Согласно проекту, будет проложено 18 километров сетей, возведут насосную станцию и установят два резервуара для чистой воды емкостью 2500 кубометров каждый. В перспективе к новой инфраструктуре подключат село Султан-Салы, а также хутора Красный Крым и Ленинакан.

На данный момент уложено свыше двух километров труб, готовы бетонные основания и смонтированы пожарные подставки. На месте будущей насосной станции завершена заливка фундамента, идет подготовка к монтажу резервуаров. Полностью завершить строительство рассчитывают в 2028 году.

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