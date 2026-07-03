За день в Ростове обнаружили восемь автобусов с неработающими кондиционерами

Во всех автобусах во время жары должны работать кондиционеры. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове городские власти провели рейд по автобусам, проверив как работают в них кондиционеры во время жары. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Всего было выявлено восемь нарушений.

Только за последние сутки было осмотрено 70 машин. В восьми случаях техника не работала. Как отметил градоначальник, к допустившим это компаниям применят меры гражданско-правовой ответственности.

Глава города также пояснил, что старые автобусы, выпущенные до 2018 года, оснащены недостаточно мощными установками, которые объективно не справляются с южной жарой. Из-за этого власти продолжают программу обновления парка. Машины, поступившие этой весной, уже имеют усиленные компрессоры. Производители учитывают специфику климата и дорабатывают конструкцию.

Жителей просят сообщать о неработающих кондиционерах по бесплатному номеру кол-центра: 8-800-222-76-76.

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