В Ростовской области полиция выявила топливных спекулянтов

В Ростовской области провели рейд по заправкам. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полицейские пресекли деятельность топливных спекулянтов. В региональном главке МВД рассказали о результатах рейдов по выявлению нарушений на рынке нефтепродуктов.

В ходе проверок установлено, что сбытом топлива занимаются не только сомнительные заправочные станции, но и частные лица, организующие незаконную перевозку и продажу. В селе Самарском на трассе М-4 «Дон» у нелегального реализатора конфисковали 3500 литров дизельного топлива и заправочную колонку. В Шахтах местный житель предлагал бензин по 140 рублей: у него обнаружили тару с 300 литрами горючего разных марок. В Красносулинском районе остановили две попытки сбыта дизтоплива, изъяв 600 литров и самодельное оснащение.

Контроль усилен и на транспортных артериях: дорожная полиция следит за транзитными и внутриобластными перевозками. В Матвеево-Курганском районе экипаж ДПС задержал «КАМАЗ» с 8 тоннами топлива, которое перевозилось в пластике. Грузовик не был оборудован под опасные вещества, на водителя составили протокол по статье 12.21.2 КоАП. В Неклиновском районе в салоне «Фольксваген Транспортер Т5» обнаружили свыше 850 литров бензина АИ-95 и тысячу литров дизеля, разлитых в пластиковые емкости. Мужчина, следовавший из Крыма, привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ.

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