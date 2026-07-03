Власти объяснили, зачем спиливают деревья на проспекте Шолохова в Ростове

Работы ведут для безопасности участников дорожного движения и пешеходов, а также на поддержание надлежащего санитарного состояния озелененных территорий. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Первомайского района Ростова объяснили причины удаления и обрезки деревьев вдоль проспекта Шолохова. По данным районных властей, эти мероприятия носят плановый характер и реализуются в рамках благоустройства.

Как отметили в администрации, работы направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и пешеходов, а также на поддержание надлежащего санитарного состояния озелененных территорий.

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