Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 6 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 6 июля затронут тысячи жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- улица Набережная, 215-295;
- переулок Аэроклубовский, 1-3 и 2-6;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- переулок Днепровский, 110/15;
- улица Вятская, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57;
- улица Амбулаторная, 95-115;
- улица Деревянко, 44, 11-27, 18-28;
- улица Демьяна Бедного, 26-32;
- улица Подгорная, 1-39 и 2-20;
- переулок Саперный спуск, 31-51 и 50-54.
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
- улица Кадровая, 1-33 и 2-34;
- улица Новгородская, 1-25 и 2-30;
- улица Горсоветская, 35-41;
- улица Тельмана, 100, 102;
- проспект Кировский, 65-67 и 96-106;
- улица Красноармейская, 107-125;
- улица Города Волос, 79-97;
- улица Антенная, 8-24 и 15-17;
- переулок Нахичеванский, 75-89;
- улица Журавлева, 160-178;
- улица Катаева, 316-356 и 357-403;
- переулок Крепостной, 153-171 и 142-162;
- улица Варфоломеева, 273-311 и 314-350;
- улица Черепахина, 313-361 и 286-328;
- улица Текучева, 191, 199А, 302-340.
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