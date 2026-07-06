Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 6 июля

Отключения затронут тысячи людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 6 июля затронут тысячи жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица Набережная, 215-295;

- переулок Аэроклубовский, 1-3 и 2-6;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- переулок Днепровский, 110/15;

- улица Вятская, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57;

- улица Амбулаторная, 95-115;

- улица Деревянко, 44, 11-27, 18-28;

- улица Демьяна Бедного, 26-32;

- улица Подгорная, 1-39 и 2-20;

- переулок Саперный спуск, 31-51 и 50-54.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

- улица Кадровая, 1-33 и 2-34;

- улица Новгородская, 1-25 и 2-30;

- улица Горсоветская, 35-41;

- улица Тельмана, 100, 102;

- проспект Кировский, 65-67 и 96-106;

- улица Красноармейская, 107-125;

- улица Города Волос, 79-97;

- улица Антенная, 8-24 и 15-17;

- переулок Нахичеванский, 75-89;

- улица Журавлева, 160-178;

- улица Катаева, 316-356 и 357-403;

- переулок Крепостной, 153-171 и 142-162;

- улица Варфоломеева, 273-311 и 314-350;

- улица Черепахина, 313-361 и 286-328;

- улица Текучева, 191, 199А, 302-340.

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