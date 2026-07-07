Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 7 июля

Отключения света затронут тысячи людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 7 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго» и называют адреса, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Вселенная, 1-23 и 2-36;

- улица Галактическая, 1-25 и 2-30;

- улица Венеры, 6/7, 5-17;

- улица Космическая, 3/1;

- бульвар Джордано Бруно;

- улица Гершеля;

- переулок Астрономический;

- переулок Кратерный;

- переулок Небесный;

- переулок Оптический, 7;

- переулок Атмосферный, 4, 8, 7, 17;

- переулок Зодиакальный;

- улица Урана, 3, 5, 7;

- улица Красноармейская, 132, 142-146;

- переулок Соборный, 35, 48-50;

- улица Максима Горького, 117/40;

- переулок Мезенский, 1-27;

- переулок Охотский, 1-31 и 2-38;

- улица Украинская, 151-175;

- переулок Синегорский;

- переулок Самбекский;

- переулок Сахалинский, 1-39 и 2-38;

- улица Алтайская, 30-36 и 29-35;

- улица Белорусская, 184-196 и 203-215;

- переулок Танаисский, 6-12 и 3-7;

- переулок Тузлов, 4-8 и 3-7;

- переулок Покровский, 2-8 и 1-11;

- переулок Чертковский, 1-11 и 2-18;

- улица Хасанская, 1-35 и 2-24;

- улица Монгольская, 1-21 и 2-18;

- улица Экономическая, 1-3 и 2-4;

- улица Мелитопольская, 3/17;

- улица Герасименко, 6/2, 8;

- улица Погодина, 5А, 7, 9;

- гимназия №25, улица Погодина, 5А.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

- улица Кадровая, 1-33 и 2-34;

- улица Новгородская, 1-25 и 2-30;

- улица Горсоветская, 35-41;

- улица Лермонтовская, 227-229;

- улица Малюгиной, 239-251, 238-272, 276-279, 278, 147/251/147;

- улица Филимоновская, 263-275, 220-230, 232, 281;

- переулок Журавлева, 139-151, 158-160, 150/274;

- переулок Крепостной, 139, 141/280, 147-151;

- улица Лермонтовская, 190.

С 8:00 до 12:00 отключения ожидаются:

- улица Суворова, 32, 36, 55, 59, 61, 63, 65, 69/4.

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