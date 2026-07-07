Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 7 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 7 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго» и называют адреса, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица Вселенная, 1-23 и 2-36;
- улица Галактическая, 1-25 и 2-30;
- улица Венеры, 6/7, 5-17;
- улица Космическая, 3/1;
- бульвар Джордано Бруно;
- улица Гершеля;
- переулок Астрономический;
- переулок Кратерный;
- переулок Небесный;
- переулок Оптический, 7;
- переулок Атмосферный, 4, 8, 7, 17;
- переулок Зодиакальный;
- улица Урана, 3, 5, 7;
- улица Красноармейская, 132, 142-146;
- переулок Соборный, 35, 48-50;
- улица Максима Горького, 117/40;
- переулок Мезенский, 1-27;
- переулок Охотский, 1-31 и 2-38;
- улица Украинская, 151-175;
- переулок Синегорский;
- переулок Самбекский;
- переулок Сахалинский, 1-39 и 2-38;
- улица Алтайская, 30-36 и 29-35;
- улица Белорусская, 184-196 и 203-215;
- переулок Танаисский, 6-12 и 3-7;
- переулок Тузлов, 4-8 и 3-7;
- переулок Покровский, 2-8 и 1-11;
- переулок Чертковский, 1-11 и 2-18;
- улица Хасанская, 1-35 и 2-24;
- улица Монгольская, 1-21 и 2-18;
- улица Экономическая, 1-3 и 2-4;
- улица Мелитопольская, 3/17;
- улица Герасименко, 6/2, 8;
- улица Погодина, 5А, 7, 9;
- гимназия №25, улица Погодина, 5А.
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
- улица Кадровая, 1-33 и 2-34;
- улица Новгородская, 1-25 и 2-30;
- улица Горсоветская, 35-41;
- улица Лермонтовская, 227-229;
- улица Малюгиной, 239-251, 238-272, 276-279, 278, 147/251/147;
- улица Филимоновская, 263-275, 220-230, 232, 281;
- переулок Журавлева, 139-151, 158-160, 150/274;
- переулок Крепостной, 139, 141/280, 147-151;
- улица Лермонтовская, 190.
С 8:00 до 12:00 отключения ожидаются:
- улица Суворова, 32, 36, 55, 59, 61, 63, 65, 69/4.
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