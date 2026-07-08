Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 8 июля

Без света останутся сотни многоквартирных домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 8 июля оставят без ресурса тысячи жителей донской столицы. Об этом уведомляют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Герасименко, 2, 4, 6, 6/1;

- улица Погодина, 3А, 5Б;

- переулок Ашхабадский, 1, 6/2;

- улица Вселенная, 1-23 и 2-36;

- улица Галактическая, 1-25 и 2-30;

- улица Венеры, 6/7;

- улица Космическая, 3/1;

- бульвар Джордано Бруно;

- улица Гершеля;

- переулок Астрономический;

- переулок Кратерный;

- переулок Небесный;

- переулок Оптический, 7;

- переулок Атмосферный, 4, 8, 7, 17;

- переулок Зодиакальный;

- улица Ньютона;

- улица Канта;

- улица Плутона;

- улица Юпитера;

- улица Кручинина, 4-58 и 1-59;

- переулок Рыбный, 30, 34-44, 21-29;

- улица Вагулевского, 126;

- улица Красноармейская, 132, 142-146;

- переулок Соборный, 35, 48-50;

- улица Максима Горького, 117/40.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

- переулок Геленджикский, 16-34 и 15-35;

- переулок Новороссийский, 31-33;

- улица Вяземцева, 35-57, 56.

С 15:00 до 9:00 отключения запланированы в домах по улицам:

- проспект 40 лет Победы, 95, 97, 101, 111.

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