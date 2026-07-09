Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 9 июля

В сотнях домов не будет света в четверг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 9 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Еременко, 58/9, 60/6, 60/9, 60/10;

- улица 21-я линия, 2, 8/7;

- улица 23-я линия, 6;

- улица Закруткина, 2/2;

- площадь Свободы, 2/1;

- улица Михаила Пуговкина;

- переулок Сорокина;

- улица Бушнова;

- улица Шолохова-Синявского;

- улица Прокофьева;

- улица Сурикова;

- улица Мусоргского;

- улица Балаева;

- улица Шостаковича;

- переулок Крамского;

- переулок Поленова;

- переулок Третьякова;

- переулок Левитана;

- переулок Хачатуряна;

- садоводческое товарищество «Космос»;

- садоводческое товарищество «Луч»;

- улица Природная;

- улица Верхняя;

- улица Средняя;

- улица Элитная;

- садоводческое товарищество «Темерник».

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

- переулок Геленджикский, 16-34 и 15-35;

- переулок Новороссийский, 31-33;

- улица Вяземцева, 35-57, 56.

С 15:00 до 19:00 отключения запланированы в домах по улицам:

- проспект 40 лет Победы, 95, 97, 101, 111.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нескольким районам и агрокомплексам в Ростовской области угрожает засуха

Почвенную засуху зафиксировали на полях в Ростовской области (подробнее)