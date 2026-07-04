В Ростове умершего нациста будут судить за убийство советских граждан

В Ростове будут судить бывшего эсэсовца, который умер в Канаде. Фото: СК России

В Ростове вынесут посмертный приговор фашисту, который обвиняется в преступлении против мира и безопасности человечества во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района.

Согласно официальной биографии, Гельмут Оберландер родился в 1924 году на Украине в семье этнических немцев. Когда село захватили нацисты, он устроился к ним переводчиком. С августа по ноябрь 1942 года вместе с другими военнослужащими зондеркоманды СС 10-а Гельмут принял участие в убийстве не менее 3 290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края РСФСР.

После войны бывший эсэсовец уехал в Канаду и скончался в возрасте 97 лет до того, как СК России успел добиться его депортации. Теперь его будут судить посмертно. Предварительное слушание назначено на среду, 8 июля.

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