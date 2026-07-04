Минобороны России: Атака на Ростовскую область стала частью удара по 19 регионам

Атака на Ростовскую область стала частью удара по 19 регионам страны. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 4 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает в канале МАХ минобороны России.

По данным военного ведомства, с 20 до 7 часов силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Ростовской области и еще 18 регионах, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал донской губернатор Юрий Слюсарь, вражеские ракеты и беспилотники были сбиты в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах Ростовской области, а также в акватории Таганрогского залива. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.

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