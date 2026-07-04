В Ростовской области за 3 июля потушили 32 возгорания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 3 июля в Ростовской области потушили 32 возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели ликвидировали 17 техногенных пожаров, 15 загораний сухой растительности и последствия семи дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, сотрудники МЧС выезжали к месту ЧП в станице Каргинской Боковского района. Там двое юношей отправились купаться на реку Чир, а спустя некоторое время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания. Когда парень пришел в себя, то рассказал, что в воде остался его друг.

В ходе поисковых работ спасатели достали из реки тело 16-летнего подростка. Второй пострадавший доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование.

Всего за сутки на разные ЧП выезжали 328 сотрудников МЧС на 82 единицах спецтехники.

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