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НовостиОбщество4 июля 2026 14:40

В Ростове обезьяна напала ребенка, ему понадобилась помощь медиков

Донские следователи начали проверку по факту нападения животного на ребенка
Марина ЮРЬЕВА
РУчные обезьяны не так безобидны, как может показаться.

РУчные обезьяны не так безобидны, как может показаться.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Донские следователи начали проверку по факту нападения обезьяны на 10-летнего ребенка в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в Советском районе города. По словам очевидцев, хозяйка не смогла удержать обезьяну на поводке, и животное вцепилось девочке в ногу. Школьницу доставили в больницу, где ей обработали раны и назначили курс прививок от бешенства.

- В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке, - говорится в сообщении донского следкома.

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