В Ростове обезьяна напала ребенка, ему понадобилась помощь медиков

РУчные обезьяны не так безобидны, как может показаться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Донские следователи начали проверку по факту нападения обезьяны на 10-летнего ребенка в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в Советском районе города. По словам очевидцев, хозяйка не смогла удержать обезьяну на поводке, и животное вцепилось девочке в ногу. Школьницу доставили в больницу, где ей обработали раны и назначили курс прививок от бешенства.

- В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке, - говорится в сообщении донского следкома.

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