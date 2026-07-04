В Ростове задержали мошенника, который обманул участника СВО на 750 тысяч рублей

Подозреваемого задержали в Ростове. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Ростове задержали мужчину, которого подозревают в жестоком обмане – он обещал участнику СВО освободить его брата из плена за 750 тысяч рублей. О случае рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями нашли 30-летнего ростовчанина, который втерся в доверие к военнослужащему и предложил помощь в освобождении его брата. За услугу он запросил 750 тысяч рублей. Однако выполнять обещанное мужчина не собирался. Он перестал выходить на связь, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Задержали подозреваемого в Ростове-на-Дону. В операции участвовали сотрудники спецбатальона ДПС и бойцы Росгвардии.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в донском главке.

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