В Ростовской области легковой автомобиль врезался в «Газель», водитель погиб

Под Ростовом легковой автомобиль врезался в «Газель». Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области легковой автомобиль врезался в грузовую «Газель», есть погибший. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось в ночь на субботу, 4 июля на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель». В результате аварии 28-летний водитель легковой машины скончался.

- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении ведомства.

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