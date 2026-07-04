В Госдуме предложили обязать корпорации закупать половину товаров у малого бизнеса

Авторы законопроекта предлагают повысить долю закупок у малого и среднего бизнеса с 25 до 50 процентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты «Справедливой России» подготовили законопроект, обязывающий частные и государственные корпорации закупать не менее половины продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом RTVI в кулуарах съезда партии сообщил Николай Новичков.

Парламентарий пояснил, что крупные компании до сих пор действуют по принципам олигархического капитализма. Они закупают товары там, где им выгодно, в том числе у недружественных стран. Авторы законопроекта хотят изменить подход. Они предлагают повысить долю закупок у малого и среднего бизнеса с 25 до 50 процентов. Причем требование должно распространяться не только на госкорпорации, но и на частные компании.

По словам Новичкова, принятие закона создаст новые рабочие места, в том числе для тех, кто возвращается с СВО. Он раскритиковал нынешние меры Минтруда, где ветеранам предлагают линейные решения — например, снайперов оформлять охранниками. Такой подход, по его мнению, неэффективен.

Законопроект предлагает системный подход. Предпринимательство — одна из сфер, где ветераны могут реализовать себя. Бойцы на фронте приобретают компетенции, востребованные в бизнесе: быстро принимать решения, брать ответственность, сплачивать коллектив и находить нестандартные выходы из ситуаций.

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