Депутат ГД Гусев: цифровые права должны стать базовыми, как социальные

Депутат предостерег от превращения безопасности в изоляцию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пришло время защищать цифровые права граждан — они становятся такими же базовыми, как социальные и трудовые. Об этом в кулуарах съезда «Справедливой России» заявил RTVI депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

— Наша цель — гарантировать цифровые права граждан. Цифровая среда должна быть безопасной, российской, доступной и справедливой. Человек в интернете должен быть защищен не слабее, чем в обычной жизни, — сказал Гусев.

По его определению, цифровые права — это право оставаться на связи, быть защищенным, иметь доступ к важным сервисам и не зависеть от решений иностранных корпораций.

Парламентарий подчеркнул, что ключевое в этой сфере — цифровой суверенитет и свобода доступа к собственной информации. Зарубежные платформы в любой момент могут ограничить доступ, заблокировать каналы связи или отключить российские ресурсы. Это уже не просто бизнес-решения, а часть информационного давления. Поэтому у России должны быть свои устойчивые сервисы и правила, защищающие граждан, говорит он.

Гусев считает, что все, что гарантировано человеку в офлайне, должно быть гарантировано и в интернете. Если есть право на защиту данных, безопасное общение и честные финансовые операции, оно не должно исчезать при выходе в сеть.

При этом депутат предостерег от превращения безопасности в изоляцию. Государство обязано реагировать на угрозы, но у людей должен оставаться доступ к жизненно важным сервисам: госуслугам, медицине, банкам, навигации. Нельзя, чтобы обычный человек оставался без решения насущных проблем из-за технических или политических ограничений.

Гусев также напомнил, что для малого бизнеса и самозанятых интернет сегодня — рабочее место. Пекарни, кафе, доставка, юристы, волонтеры — все они не должны оказаться отрезанными от клиентов.

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