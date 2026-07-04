Депутат Госдумы Елена Драпеко: в культуре должно быть больше позитива и веры

По убеждению Елены Драпеко, в культуре должно быть больше позитива и веры. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В культуре должно быть больше позитива и веры. Об этом в кулуарах съезда «Справедливой России» заявила RTVI депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

— Культура — это отражение нашей жизни и транслятор культурных кодов. Она формирует образ будущего. Наша задача — чтобы культура была позитивной, чтобы люди верили: завтра будет лучше, чем вчера. И при этом сохранить материальную основу культуры, — сказала Драпеко.

Она отметила, что многие учреждения культуры сегодня испытывают финансовые трудности. Материальная база устарела, требуется обновление аппаратуры, людям нужно давать возможность работать.

— И главный вопрос — кадровый. В самые трудные времена работники культуры несли доброе и светлое, делали жизнь людей легче. Мы помним, как в годы Великой Отечественной работали театры и даже кукольные коллективы, выступали фронтовые бригады. Сегодня мы тоже формируем бригады, которые ездят за ленточку к нашим бойцам.

По убеждению Драпеко, в культуре должно быть больше позитива и веры.

— Нам все время объясняли, что страна плохая, люди не те, история не такая. А мы уверены: страна великая, люди замечательные, и будущее у нас светлое, — заявила она.

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