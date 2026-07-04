Депутаты Госдумы просят Минцифры оценить эффективность блокировки мессенджеров

Депутаты считают, что бюджетные средства, тратящиеся на блокировки, можно было бы направить на более важные цели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты-коммунисты обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить, насколько эффективны меры по блокировке иностранных мессенджеров, включая Telegram. После этого они намерены запросить у Счетной палаты данные о затратах на эти цели, сообщил RTVI депутат Госдумы Сергей Обухов.

Парламентарии Владимир Исаков, Алексей Куринный и Сергей Обухов указали в обращении: после замены Telegram на государственный мессенджер Max ухудшилась связь в районах близ линии боевого соприкосновения. В документе говорится, что проблемы с push-уведомлениями возникли в ДНР, ЛНР, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Херсонской и Запорожской областях.

Депутаты просят предоставить информацию об эффективности принимаемых мер и рассмотреть возможность отмены или ослабления блокировок, если цели не достигаются.

Коммунистов интересует, сколько средств потрачено из бюджета и сколько граждане переплатили за обход ограничений. В зависимости от ответа Минцифры депутаты могут инициировать обращение в Счетную палату.

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