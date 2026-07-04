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НовостиОбщество4 июля 2026 22:01

Депутаты Госдумы просят Минцифры оценить эффективность блокировки мессенджеров

Коммунисты намерены запросить у Счетной палаты данные о затратах на блокировки мессенджеров
Татьяна ТИХОНОВА
Депутаты считают, что бюджетные средства, тратящиеся на блокировки, можно было бы направить на более важные цели.

Депутаты считают, что бюджетные средства, тратящиеся на блокировки, можно было бы направить на более важные цели.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты-коммунисты обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить, насколько эффективны меры по блокировке иностранных мессенджеров, включая Telegram. После этого они намерены запросить у Счетной палаты данные о затратах на эти цели, сообщил RTVI депутат Госдумы Сергей Обухов.

Парламентарии Владимир Исаков, Алексей Куринный и Сергей Обухов указали в обращении: после замены Telegram на государственный мессенджер Max ухудшилась связь в районах близ линии боевого соприкосновения. В документе говорится, что проблемы с push-уведомлениями возникли в ДНР, ЛНР, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Херсонской и Запорожской областях.

Депутаты просят предоставить информацию об эффективности принимаемых мер и рассмотреть возможность отмены или ослабления блокировок, если цели не достигаются.

Коммунистов интересует, сколько средств потрачено из бюджета и сколько граждане переплатили за обход ограничений. В зависимости от ответа Минцифры депутаты могут инициировать обращение в Счетную палату.

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