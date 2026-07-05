В воскресенье синоптики прогнозируют дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 5 июля станет немного прохладнее, чем днем ранее. Не обойдется без дождей и гроз в регионе. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

По прогнозу синоптиков, в Ростове-на-Дону 5 июля ожидается переменная облачность. Временами возможны дождь и гроза. Юго-западный ветер днем сменит направление на северо-западное Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать 15 – 18. В ночь на 6 июля осадков, скорее всего, не будет. Ветер северо-западный разовьет скорость в 6 – 11 метров в секунду.

В Ростовской области в воскресенье тоже будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 – 25 метров в секунду. В ночь на понедельник дожди с грозами и сильными порывами ветра сохранятся.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 5 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +26 — +28 градусов. В ночь на 6 июля ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +24 до +29 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +14 — +19, местами до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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