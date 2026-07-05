В результате атаки БПЛА в Ростове 5 июля повреждения получило здание общепита

Пострадало остекление в здании общепита в Советском районе Ростова. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 5 июля, Ростовская область подверглась атаке ракеты и беспилотников. Это привело к повреждениям на земле, рассказал глава региона Юрий Слюсарь в своем МАХ-канале.

— Силы ПВО уничтожили ракету и беспилотники в Ростове-на-Дону и четырех районах области — Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельском) и Мясниковском, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Однако без последствий не обошлось. В Советском районе Ростова при падении обломков дрона повреждено остекление здания общепита.

— Пострадавших нет, возгорание не возникло. Информация уточняется.

Добавим, случившееся в Ростовской области стало частью массированной атаки на несколько регионов России.

— Дежурными средствами ПВО с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сообщили в Минобороны РФ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повреждено здание общепита: Последствия ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 5 июля 2026

В ходе ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 5 июля было повреждено здание общепита (подробнее)