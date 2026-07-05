За сутки на Дону произошло 14 пожаров, один человек погиб

260 сотрудников экстренного ведомства выезжали на вызовы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 4 июля, в Ростовской области произошло 14 техногенных пожаров, не обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Донскому региону.

Спасатели ликвидировали 14 возгораний. В результате одного из них погиб человек, еще одного удалось спасти. Кроме того, пожарные тушили восемь загораний сухой растительности и семь загоревшихся очагов мусора.

Также за сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых спасли двух человек. Одно ЧП случилось на водном объекте.

Всего на ликвидацию последствий выезжали 260 человек личного состава, было задействовано 65 единиц спецтехники.

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