В Ростовской области утром 5 июля объявили беспилотную опасность

Жителей региона предупредили о беспилотной опасности утром 5 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в воскресенье, 5 июля, в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поступило в 8:40 на телефоны жителей региона.

- В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! – говорится в экстренном оповещении.

Напомним, минувшей ночью регион уже подвергся атаке ракеты и БПЛА. Силы ПВО уничтожили цели в Ростове-на-Дону и четырех районах области. В Советском районе донской столицы обломки дрона повредили остекление кафе, пострадавших нет.

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