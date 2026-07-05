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НовостиОбщество5 июля 2026 6:48

Утром 5 июля в Ростовской области отменили беспилотную опасность

Сообщение об отбое беспилотной опасности 5 июля поступило от МЧС
Татьяна ТИХОНОВА
В Ростовской области отменили беспилотную опасность.

В Ростовской области отменили беспилотную опасность.

Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщают в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 9:46.

Предупреждение об угрозе действовало утром. Жителей просили не подходить к окнам и не выходить на открытые пространства. После отбоя режим повышенной готовности был снят.

Напомним, минувшей ночью регион подвергся атаке ракеты и беспилотников. Средства ПВО уничтожили цели в Ростове-на-Дону и четырех районах области. В Советском районе донской столицы обломки дрона повредили остекление кафе. Пострадавших, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, нет.

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