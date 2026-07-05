Жители Ростова сообщили о громком звуке утром 5 июля

Сообщения о громком звуке появились в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростова рассказали о громком звуке, который услышали рано утром в воскресенье, 5 июля. Сообщения от очевидцев появились в социальных сетях.

Люди писали, что дребезжали стекла в окнах. Грохот слышали в Западном, Северном жилых массивах, а также в центре города.

Позже губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили ракетную и беспилотную атаку. В Ростове-на-Дону и четырех районах области — Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельском) и Мясниковском — уничтожены ракета и БПЛА.

В Советском районе Ростова при падении обломков дрона повреждено остекление здания общепита.

- Пострадавших нет, возгорания не было, - сообщил глава региона.

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