Запрет на въезд в леса Ростовской области продлили до 23 июля

Как минимум до 23 июля в леса заходить нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области запрет на въезд в леса продлили до 23 июля. Об этом сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Донского региона.

— Ограничение действует для всех граждан и транспортных средств. Исключение — машины лесопожарных служб, оперативных бригад, пожарных частей, спасателей и патрульных групп муниципалитетов, — прокомментировали в министерстве.

Также в регионе усилен мониторинг пожарной опасности.

— Работают пункты диспетчерского управления. За крупными лесными массивами круглосуточно следят 86 камер видеонаблюдения. На высотных пунктах весь световой день дежурят сотрудники.

Как отметила глава министерства Алла Кушнарева, ограничения могут продлить, если ситуация не улучшится.

Власти призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

— Окурок или костер могут уничтожить лес за считанные минуты. При обнаружении возгорания нужно звонить на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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