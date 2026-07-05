Под Ростомом двум подросткам грозит колония за продажу данных карты мошенникам

В отношении подростков возбуждены уголовные дела. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области двух подростков задержали за предоставление данных своих банковских карт мошенникам. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщают в Главном управлении МВД по Донскому региону.

- Инцидент произошел в Егорлыкском районе. Сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего юношу. По версии полиции, ему пришло сообщение в мессенджере от незнакомца. Тот предложил передать реквизиты банковской карты за 15 тысяч рублей, - рассказали в донском главке.

Подросток отправил фото паспорта и карты, после чего получил меньше, четыре тысячи. Вскоре он обнаружил, что его карта заблокирована из-за множества подозрительных транзакций.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ - «Неправомерный оборот средств платежей». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Аналогичный случай произошел с 16-летним жителем того же района. Ему также предложили «легкий заработок» — на этот раз четыре тысячи рублей за реквизиты карты. Однако обещанных денег юноша так и не получил. В его отношении также возбуждено дело по той же статье, избрана подписка о невыезде.

- Полиция призывает граждан не передавать реквизиты, ПИН-коды и доступ к онлайн-банку третьим лицам. Не стоит соглашаться на сомнительные предложения о подработке с переводами денег. Важно регулярно проверять операции по счетам и при обнаружении подозрительных списаний незамедлительно обращаться в банк и полицию.

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