В Ростове лжесотрудник ФСБ получил пять лет за мошенничество на семь млн рублей

Мошенника отправили на пять лет в колонию и приговорили к крупному штрафу. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ростовский областной суд оставил в силе приговор лжесотруднику ФСБ, который похитил у жертвы семь миллионов рублей, обещая устроить сафари в Намибии. Об этом сообщают в пресс-службе инстанции.

Напомним, приговор был вынесен 15 апреля 2026 года Ленинским районным судом Ростова-на-Дону. Жителя региона признали виновным по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах». Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также обязал выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей в доход государства.

По материалам дела, осужденный выдавал себя за действующего сотрудника ФСБ. Чтобы убедить жертв, он показывал предмет, похожий на служебное удостоверение. Одному из потерпевших он пообещал помочь с поступлением в вуз и последующим трудоустройством в ростовское управление ФСБ. За свои «услуги» мошенник потребовал 250 тысяч рублей и два дорогих охотничьих ружья. При этом реальной возможности оказать содействие у него не было.

Другого потерпевшего обманщик убедил передать ему имущество на общую сумму более семи миллионов рублей. Он похитил ювелирные украшения известных брендов, используя разные предлоги. Среди них — обещание организовать поездку на сафари в Намибию с использованием авиации Министерства обороны России.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, считая наказание слишком суровым. Однако апелляционная инстанция признала решение районного суда законным и обоснованным. 29 июня 2026 года судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила приговор без изменений.

Теперь решение суда вступило в законную силу. Осужденному предстоит отбывать срок в колонии общего режима и выплатить крупный штраф.

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