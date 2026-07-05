Самая дорогая говядина на Дону оказалась в Ростове и Таганроге

Аналитики сравнили цены на мясо в разных городах области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове и Таганроге оказалась самая дорогая на Дону говядина. Это следует из очередного отчета Ростовстата.

По данным на 29 июня 2026 года, килограмм говядины в Таганроге стоил 714,16 рубля, в Ростове-на-Дону — 714,60 рубля. При этом средняя цена по области составила 705,31 рубля. А самая низкая зафиксирована в Сальске — 655,70 рубля.

В отчете также приведены средние цены на другие виды мяса по региону: свинина — 425,53 рубля за килограмм, куры охлажденные и мороженые — 231,49 рубля, баранина — 800,22 рубля.

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