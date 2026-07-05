Реконструкция трассы М-4 «Дон» в Ростовской области выполнена на 42%

Ремонт трассы М-4 "Дон" выполнен на 42% в Ростовской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкция федеральной автодороги М-4 «Дон» на территории Ростовской области завершена на 42 процента. Об этом сообщает ГК «Автодор».

Строительно-монтажные работы ведутся на участке с 933 по 1024 километр. Специалисты уже уложили нижний слой асфальта на протяжении 36 километров. Дорога будет шестиполосной — по три полосы в каждую сторону.

Для повышения безопасности строят и реконструируют транспортные развязки. В Красносулинском и Октябрьском районах обновляют съезды. В Каменском и Октябрьском районах возводят новые развязки. Общая готовность этих объектов — около 20 процентов.

На трассе установят автоматизированную систему управления движением. Она позволит контролировать обстановку в реальном времени. Также дорогу оснастят линиями освещения, а вблизи населённых пунктов появятся шумозащитные экраны.

В работах задействованы около двух тысяч человек и более 600 единиц техники. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.

М-4 «Дон» входит в международный коридор «Север – Юг». Магистраль связывает центр страны с побережьями Черного и Азовского морей. По ней также доставляют гуманитарную помощь в приграничные и воссоединенные регионы.

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