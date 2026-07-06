По области ожидается жара до +31 градуса. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 6 июля будет жаркой, но по области не обойдется без дождей и гроз. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 6 июля будет переменной облачности. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный и западный разовьет скорость в 7 - 12 м/с. В ночь на 7 июля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с. В ночь на вторник также ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 6 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +27 — +29 градусов. В ночь на 7 июля ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +26 до +31 градуса. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +16 — +21 градуса, местами до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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