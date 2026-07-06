В Ростове потратят больше миллиона рублей на снос 28 деревьев на набережной

На набережной в Ростове-на-Дону снесут 28 зараженных деревьев. Фото: Денис Демков.

В Ростове-на-Дону на городской набережной снесут 28 больных деревьев и проведут обрезку крон у 41 растения. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен выполнить валку стволов, выкорчевать 28 пней и провести уходные работы. Начальная цена контракта на Береговой улице составляет почти 1,4 миллиона рублей, — говорится в материалах тендера.

Уточняется, что масштабная зачистка зеленых насаждений пройдет на участке от Богатяновского спуска до Газетного переулка. Исполнителю предстоит вывезти более двух сотен тонн древесины и утилизировать все отходы.

Муниципальный контракт рассчитан до конца года. Необходимость рубки вызвана тем, что старые деревья оказались заражены и начали представлять опасность для гуляющих ростовчан.

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