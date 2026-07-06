Морской мультимодальный порт в Ростове перешел под контроль государства

Национализировали ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону национализировали морской мультимодальный порт. Объект перешел под контроль государства после иска Генпрокуратуры. Принятые меры — наказание для владельца порта, которого заподозрили в хищении бюджетных средств на поставках подшипников, сообщает «Город N».

Национализировали ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» (РММП). Это второй портовый терминал в регионе, перешедший в государственную собственность за последнее время. Мощности перевалки на объекте — 1,2 млн тонн в год, площадь — 40 га.

— ООО «Нефтехимремстрой» (его владелец — Росимущество) стало управляющей организацией в АО «КП Капитал», которое является учредителем ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» с долей 99,9%. Остальная 0,1% доли в порту перешла во владение Росимущества (ранее эта доля была записана на московского бизнесмена). Данные об этом появились в открытых информационных системах, — говорится в публикации издания «Город N».

В будущем бизнес могут выставить на продажу.

Сообщается также, что ООО «Ростовский мультимодальный порт» в 2025 году получило 834 млн рублей выручки с чистой прибылью 64 млн рублей, а дочернее предприятие организации выручило 696 млн рублей, а чистый убыток составил 234 млн рублей. Дочерняя компания занимается перевалкой зерна на территории порта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Активы зернотрейдера пытаются продать в Ростовской области

Имущество и землю донского зернотрейдера планируют продать за 11,7 млрд рублей (подробности)