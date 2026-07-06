Новый посевной комплекс тестируют в Ростовской области

Комплекс уже прошел этап стендовых испытаний и сейчас тестируется на посеве ярового ячменя. Фото: пресс-служба компании «Ростсельмаш»

В Ростовской области компания «Ростсельмаш» представила новую версию посевного комплекса гибридного типа. Об этом рассказали в донском правительстве.

Захват посевного комплекса в 10,2 метра позволяет одновременно выполнять предпосевную подготовку почвы, вносить минеральные удобрения и вести посев. Такой подход экономит время и ресурсы. Также улучшили систему дозирования, повысили точность высева, обеспечили возможность раздельного внесения удобрений и семян на разную глубину.

- Создание таких высокопроизводительных машин с собственными инженерными решениями и высокой долей отечественных комплектующих - гарантия стабильной работы наших сельхозпроизводителей, - прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Комплекс уже прошел этап стендовых испытаний и сейчас тестируется на посеве ярового ячменя.

Осенью 2026 года технику планируют передать одному из крупных агропредприятий ЮФО для опытной эксплуатации при посеве озимых. По результатам полевых испытаний будут принимать решение о запуске серийного производства.

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