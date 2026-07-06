Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика6 июля 2026 7:18

Новый посевной комплекс тестируют в Ростовской области

В Ростовской области приступили к испытаниям посевного комплекса
Ангелина СКИБА
Комплекс уже прошел этап стендовых испытаний и сейчас тестируется на посеве ярового ячменя. Фото: пресс-служба компании «Ростсельмаш»

Комплекс уже прошел этап стендовых испытаний и сейчас тестируется на посеве ярового ячменя. Фото: пресс-служба компании «Ростсельмаш»

В Ростовской области компания «Ростсельмаш» представила новую версию посевного комплекса гибридного типа. Об этом рассказали в донском правительстве.

Захват посевного комплекса в 10,2 метра позволяет одновременно выполнять предпосевную подготовку почвы, вносить минеральные удобрения и вести посев. Такой подход экономит время и ресурсы. Также улучшили систему дозирования, повысили точность высева, обеспечили возможность раздельного внесения удобрений и семян на разную глубину.

- Создание таких высокопроизводительных машин с собственными инженерными решениями и высокой долей отечественных комплектующих - гарантия стабильной работы наших сельхозпроизводителей, - прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Комплекс уже прошел этап стендовых испытаний и сейчас тестируется на посеве ярового ячменя.

Осенью 2026 года технику планируют передать одному из крупных агропредприятий ЮФО для опытной эксплуатации при посеве озимых. По результатам полевых испытаний будут принимать решение о запуске серийного производства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Владельца порта Ростова лишили актива после обвинений в хищнии бюджетных средств

Морской мультимодальный порт в Ростове национализировали (подробности)