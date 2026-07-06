Порывы коммуникаций ремонтируют в Ленинском, Советском и Пролетарском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порывы водопровода произошли в трех районах Ростова-на-Дону днем 6 июля. Ремонтные работы уже ведутся, восстановить подачу ресурса планируют вечером 7 июля. Об этом в соцсетях сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

В Ленинском районе ремонтные работы потребовались на улице Баумана. В связи с этим подача воды ограничена на Буденновском – Баумана – Семашко – Береговой.

В Советском районе порыв произошел на проспекте Коммунистическом. Водоснабжение ограничено по адресам: проспект Коммунистический, 3, 5, 7, улица Тружеников, 30, 28, 26.

В Пролетарском районе порыв зафиксировали на проспекте 40-летия Победы. Перебои с водой коснулись адресов на проспекте 40-летия Победы, 37-61 с дробями и литерами.

- Ориентировочный срок восстановления водоснабжения - 19 часов 7 июля, - добавила Антонина Пшеничная.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове и области обновились цены на бензин

Росстат зафиксировал стоимость бензина на донских АЗС в конце июня (подробности)