Лифты на Ворошиловском мосту в Ростове починят за 4 млн рублей

Исполнитель должен найти требующие замены стеклопакеты, убрать их и поставить новые. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лифты на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону получат новое остекление. Об этом можно судить по итогам тендера на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Изначально власти готовы были заплатить за работы 4,05 млн рублей, но победитель тендера согласился на сумму в 4 млн рублей.

Напомним, в июне 2026 года разбилось остекление лифтовой шахты. Элементы конструкции упали вниз с высоты. К счастью, людей в зоне падения обломков не оказалось, жертв и пострадавших не было.

Теперь, по условиям контракта, до 25 августа 2026 года исполнитель должен осмотреть все четыре лифтовые шахты, найти требующие замены стеклопакеты, убрать их и поставить новые. При этом стеклопакеты, взятые на замену, не должны отличаться от тех, которые были смонтированы в 2017 году.

Добавим, речь идет о пассажирских электрических лифтах с грузоподъемностью до 1 тысячи кг. Две кабины поднимаются на 28,3 метра, две другие - на 13,63 и 13,77 метра.

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