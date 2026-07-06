Жителя Таганрога будут судить за покушение на двойное убийство

Следствие завершено, дело рассмотрят в суде. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дело 47-летнего жителя Таганрога, обвиняемого в покушении на двойное убийство, передали в суд. Следствие уже завершено. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным СК, в марте 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире с двумя знакомыми 38 и 58 лет. В какой-то момент между мужчинами началась ссора. В итоге хозяин схватил нож и напал. Он решил, что один из гостей умер и прекратил расправу.

Второй гость дождался пока агрессор выйдет из квартиры и попросил о помощи. Благодаря медикам оба мужчины остались живы.

- Собрана достаточная доказательственная база, теперь уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - прокомментировали в СК.

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