В Ростове обсудили способы борьбы с кадровым дефицитом

Донской бизнес активно включается в процесс подготовки кадров. Фото: сайт правительства Ростовской области

К 2032 году в Ростовской области потребуется больше 370 тысяч специалистов для работы в сферах торговли, строительства, обрабатывающей промышленности и АПК. Об этом на встрече в Ростовском строительном колледже сообщила заместитель председателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко.

- Донской бизнес активно включается в процесс подготовки кадров. При этом существуют и острые проблемы. Например, законодательные ограничения затрудняют трудоустройство несовершеннолетних выпускников среднего профессионального образования. По-прежнему ощущается нехватка узкопрофильных специалистов для строительной отрасли, а спрос на рабочих значительно превышает предложение, — отметила Виктория Абрамченко.

Молодых специалистов на Дону готовы привлекать с помощью госпрограммы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

- Сократить кадровый дефицит вполне реально, ведь на Дону уже успешно функционирует четыре отраслевых кластера: строительный, металлургический, транспортный и железнодорожный. В этом году к ним добавятся еще три — в сферах сельского хозяйства, машиностроения и информационных технологий. А в 2027 году планируется запуск кластера радиоэлектроники, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Замглавы региона добавил, что область также выступает за усовершенствование нормативной базы.

В частности, предлагается сохранить налоговые льготы для образовательных организаций, создающих учебно-производственные комбинаты и получающих доход от таких комбинатов. Это поможет колледжам активнее развивать производственную базу и привлекать внебюджетные деньги.

Также обсуждается дополнение типового договора о целевом обучении. Предполагается сохранить обязательства по трудоустройству после прохождения военной службы. Все вопросы, которые обсудили на встрече, будут представлены на федеральном уровне.

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