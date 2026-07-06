Ростовская область стала первой в России по производству консервированных овощей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года Ростовская область заняла первое место в стране по производству овощей для кратковременного хранения. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Запасы продовольствия достаточны для обеспечения жителей, а при необходимости производители готовы увеличить объемы выпуска продукции, — рассказала заместитель губернатора Анна Касьяненко.

Кроме того, донской край оказался на третьей строчке в России по выпуску растительных масел. Пятое место регион занял по изготовлению круп и хлебобулочных изделий с длительным сроком хранения.

Специалисты добавили, что с начала года на Дону зафиксировали резкий рост производства обработанного молока на 24,6 процента. Также предприятия стали выпускать больше консервированной рыбы и питьевой воды.

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