В Ростовской области из незаконного оборота изъяли 38 тонн топлива

О ситуации с топливом на Дону рассказали власти. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области из незаконного оборота было изъято 38 тонн топлива, а также кустарное оборудование и топливная тара. Такие результаты проверок в отношении спекулянтов озвучили на оперативном совещании в правительстве Донского региона.

Помимо этого, для обеспечения аграриев топливом на время уборочной кампании определены четыре региональных оператора от вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Напомним, подробнее о ситуации с топливом в Ростовской области «КП — Ростов-на-Дону» писала в этом материале.

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