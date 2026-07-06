В Ростове в июле ограничат движение на десятках улиц

В июле 2026 года в Ростове-на-Дону ограничат движение на десятках улиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2026 года в Ростове-на-Дону ограничат движение на десятках улиц. Как рассказали в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова, неудобства будут связаны, в основном, с ремонтными работами.

Часть ограничений уже действует. Например, до 24 августа частично перекрыта крайняя правая полоса на улице Красноармейской у домов № 222 и 105А — там идут работы на теплосетях.

А с 4 июля на улице Филимоновской вводится одностороннее движение. На участке от Халтуринского переулка до дома № 96А автомобили будут ехать только в восточном направлении.

Подробный список улиц, на которых в июле ограничат движение, «КП — Ростов-на-Дону» составила ранее в этом материале.

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