Во вторник синоптики обещают жару. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 7 июля будет жаркой, а слабый ветер не спасет ситуацию. Подробный прогноз на вторник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 7 июля будет переменной облачности, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с переходом днем на юго-восточный и южный разовьет скорость в 5 - 10 м/с. В ночь на 8 июля также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с. В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с переходом днем на юго-восточный и южный будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с. В ночь на среду погода будет схожей.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 7 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +31 — +33 градусов. Погода в Ростове-на-Дону 7 июля, согласно прогнозу, будет жаркой. В ночь на 8 июля ожидается от +17 до +19 градусов. В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +30 до +35 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов, местами до +14.

Атмосферное давление в течение суток, согласно прогнозу для погоды в Ростове-на-Дону 7 июля, останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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