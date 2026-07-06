В Шахтах задержали 31-летнюю женщину с координатами закладок в телефоне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Шахты правоохранители задержали 31-летнюю местную жительницу при попытке забрать из тайников запрещенные вещества. Об этом рассказали в региональном МВД.

- Женщина заказала товар через интернет и получила географические координаты тайников. По пути к этим местам ее остановили сотрудники полиции для проведения проверки, — пояснили в ведомстве.

При досмотре у задержанной нашли телефон с подробной информацией о расположении закладок. Правоохранители проверили эти участки и изъяли два свертка с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что внутри находилась синтетика общей массой более двух граммов.

Против жительницы Шахт возбудили уголовное дело. На данный момент она задержана, специалисты устанавливают все обстоятельства преступления.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге мужчина вырастил 33 куста запрещенного растения, возбуждено дело

Жителя Неклиновского района задержали за создание наркоплантации (подробнее)