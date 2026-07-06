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НовостиОбщество6 июля 2026 17:41

В Шахтах задержали 31-летнюю женщину с координатами закладок в телефоне

Полиция Шахт завела уголовное дело на местную жительницу за покупку запрещенных веществ
Екатерина РУДЕНКО
В Шахтах задержали 31-летнюю женщину с координатами закладок в телефоне.

В Шахтах задержали 31-летнюю женщину с координатами закладок в телефоне.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Шахты правоохранители задержали 31-летнюю местную жительницу при попытке забрать из тайников запрещенные вещества. Об этом рассказали в региональном МВД.

- Женщина заказала товар через интернет и получила географические координаты тайников. По пути к этим местам ее остановили сотрудники полиции для проведения проверки, — пояснили в ведомстве.

При досмотре у задержанной нашли телефон с подробной информацией о расположении закладок. Правоохранители проверили эти участки и изъяли два свертка с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что внутри находилась синтетика общей массой более двух граммов.

Против жительницы Шахт возбудили уголовное дело. На данный момент она задержана, специалисты устанавливают все обстоятельства преступления.

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