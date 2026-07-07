Над Ростовской область сбили десять БПЛА в ночь на 7 июля

В двух районах Ростовской областью возник пожар после атаки дронов. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 7 июля в небе над Ростовской областью отразили воздушную атаку. Около десятка дронов сбили над тремя городами и пятью районами. Об этом сообщил губернатор.

Известно, что воздушную атаку отразили в Таганроге, Новочеркасске, Батайске, а также в пяти районах области: Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском.

В результате падения обломков БПЛА в Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание площади сельхозугодий.

- Пострадавших нет. Возгорания быстро ликвидированы. Информация будет уточняться, - сказано в сообщении.

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